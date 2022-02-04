Визначили як хуліганство: учасникам стрілянини під СБУ оголосили про підозру

У межах досудового розслідування правоохоронці провели невідкладні слідчі дії щодо стрілянини на Володимирській. Про підозру 3 лютого оголосили трьом учасникам сутички.

За словами виконувача обов'язків начальника поліції Києва Андрія Гарастюка, поліцейські одразу оглянули місце події. Вони знайшли й вилучили гладкоствольну рушницю, пістолет травматичної дії, мисливські карабіни та набої до них.

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Хто отримав підозру

Дії трьох чоловіків кваліфікували як хуліганство. Мовиться про жителів Києва – 25-річного та 26-річного чоловіків. Також підозру отримав 28-річний житель Черкас.

Що загрожує чоловікам

Наразі проти підозрюваних ще триває досудове розслідування. Андрій Гарастюк зазначив, що за хуліганські дії біля банківської установи їм загрожує до семи років ув'язнення.

Чергова стрілянина на Володимирській

У поліції розповіли, що 2 лютого затримали 14 людей. Ще двох госпіталізували до лікарні. Вони постраждали внаслідок бійки, а не перестрілки. Хоча перед тим друг одного з постраждалих переконував про постріл з рушниці в живіт.

Олексій Середрюк є одним з потерпілих у сутичці. Він розповів свою версію подій. Він зазначив, що прийшов нібито на "громадську акцію".

Керівник "Спілки учасників АТО" Михайло Майман опублікував відео початку конфлікту на Володимирській. Там чутно, що постріли почалися ще всередині приміщення пункту обміну

Заступник мера Києва Костянтин Усов вважає, що до конфлікту зі стріляниною на Володимирській вулиці у Києві причетні тітушки, що раніше хотіли зірвати конкурс на обрання перевізників у столиці. За його словами, вони й влаштували стрілянину.