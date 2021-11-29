На Воскресенці водій Tesla влаштував моторошну ДТП з потрійним ударом

На столичній Воскресенці водій Tesla спровокував моторошну нічну аварію. Вона сталася на бульварі Перова 29 листопада.

Про потерпілих поки нічого невідомо, однак внаслідок зіткнення серйозних пошкоджень зазнала не лише елітна автівка, але й інша машина.

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Три удари й рикошет

Спершу водій Tesla в'їхав у відбійник.

Сила зіткнення була настільки великою, що авто відкинуло у Skoda, котра рухалася сусідньою смугою.

Після зіткнення Tesla знову опинилася у відбійнику.

На відео можна помітити, що у Skoda від удару сплющило задню ліву частину та двері, а також відірвало передній бампер. Що ж до Tesla, то вона зазнала менших пошкоджень. На водійському сидінні спрацювала подушка безпеки.

Ще одна серйозна автотроща на Перова

На місце події прибуло два екіпажі поліції.

На бульварі Перова ще одна потрійна дорожньо-транспортна пригода сталася 25 листопада. Тоді водій сміттєвоза не пропустив швидку допомогу і врізався у неї. Від удару реанімобіль зрикошетив у Lexus.

На бульварі Перова Tesla двічі врізалася у відбійник і влетіла у Skoda: відео

Текст публікації "Києва оперативного":

На Перова, за словами очевидців, водій Tesla влетів у відбійник, потім у Skoda, а потім знову у відбійник. Інформація про потерпілих уточнюється.