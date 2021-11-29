Про потерпілих поки нічого невідомо, однак внаслідок зіткнення серйозних пошкоджень зазнала не лише елітна автівка, але й інша машина.
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Три удари й рикошет
- Спершу водій Tesla в'їхав у відбійник.
- Сила зіткнення була настільки великою, що авто відкинуло у Skoda, котра рухалася сусідньою смугою.
- Після зіткнення Tesla знову опинилася у відбійнику.
На відео можна помітити, що у Skoda від удару сплющило задню ліву частину та двері, а також відірвало передній бампер. Що ж до Tesla, то вона зазнала менших пошкоджень. На водійському сидінні спрацювала подушка безпеки.
Ще одна серйозна автотроща на Перова
На бульварі Перова ще одна потрійна дорожньо-транспортна пригода сталася 25 листопада. Тоді водій сміттєвоза не пропустив швидку допомогу і врізався у неї. Від удару реанімобіль зрикошетив у Lexus.
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Текст публікації "Києва оперативного":
На Перова, за словами очевидців, водій Tesla влетів у відбійник, потім у Skoda, а потім знову у відбійник. Інформація про потерпілих уточнюється.