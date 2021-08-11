Відновлюють швидкісний трамвай зі "Старовокзальної" в Києві

У Києві починаючи з 12 серпня відновлюють рух швидкісних трамваїв, які відправляються зі станції "Старовокзальна". Також додадуть 1 тимчасовий автобусний маршрут.

Однак у КМДА й повідомили про неприємну для багатьох киян новину. Через проведення капітального ремонту, тимчасово не буде зупинки на станції "Індустріальна".

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Які маршрути відновили

Маршрут № 1 – Станція "Старовокзальна" – Михайлівська Борщагівка;

Маршрут № 3 – Станція "Старовокзальна" – станція "Ромена Роллана";

Тимчасовий автобусний маршрут № 2-Т – Михайлівська Борщагівка – Кільцева дорога

Окрім цього, повідомили, що закривається рух тимчасових автобусних маршрутів № 1-Т, 3-Т, а також трамваїв маршруту № 2. Ці автобуси мають повернути на свої постійні маршрути, які вони обслуговували раніше.

Коли зупинили курсування

Про те, що скасовують рух швидкісного трамвая від станції "Старовокзальна" до станції "Гната Юри" повідомили 2 червня. Це пояснювали ремонтними роботами на вулиці Борщагівській.

Зокрема, Київавтодор там ремонтував дорожнє полотно. Також облаштовували гідроізоляції моста.