Відновлюють швидкісний трамвай зі "Старовокзальної" в Києві
Джерело:КМДА
У Києві починаючи з 12 серпня відновлюють рух швидкісних трамваїв, які відправляються зі станції "Старовокзальна". Також додадуть 1 тимчасовий автобусний маршрут.
Однак у КМДА й повідомили про неприємну для багатьох киян новину. Через проведення капітального ремонту, тимчасово не буде зупинки на станції "Індустріальна".
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Які маршрути відновили
- Маршрут № 1 – Станція "Старовокзальна" – Михайлівська Борщагівка;
- Маршрут № 3 – Станція "Старовокзальна" – станція "Ромена Роллана";
- Тимчасовий автобусний маршрут № 2-Т – Михайлівська Борщагівка – Кільцева дорога
Окрім цього, повідомили, що закривається рух тимчасових автобусних маршрутів № 1-Т, 3-Т, а також трамваїв маршруту № 2. Ці автобуси мають повернути на свої постійні маршрути, які вони обслуговували раніше.
Коли зупинили курсування
Про те, що скасовують рух швидкісного трамвая від станції "Старовокзальна" до станції "Гната Юри" повідомили 2 червня. Це пояснювали ремонтними роботами на вулиці Борщагівській.
Зокрема, Київавтодор там ремонтував дорожнє полотно. Також облаштовували гідроізоляції моста.