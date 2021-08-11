Однако в КГГА сообщили и о неприятной для многих киевлян новости. Из-за проведения капитального ремонта, временно не будет остановки на станции "Индустриальная".

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Какие маршруты возобновили

Маршрут № 1 – Станция "Старовокзальная" – Михайловская Борщаговка;

Маршрут № 3 – Станция "Старовокзальная" – станция "Ромена Роллана";

Временный автобусный маршрут № 2-Т – Михайловская Борщаговка – Кольцевая дорога

Кроме этого, сообщили, что закрывается движение временных автобусных маршрутов № 1-Т, 3-Т, а также трамваев маршрута № 2. Эти автобусы должны вернуть на свои постоянные маршруты, которые они обслуживали раньше.

Когда остановили курсирование

О том, что отменяют движение скоростного трамвая от станции "Старовокзальная" до станции "Гната Юры" сообщили 2 июня. Это объясняли ремонтными работами на улице Борщаговской.

В частности, Киевавтодор там ремонтировал дорожное полотно. Также обустраивали гидроизоляцию моста.