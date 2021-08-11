Об этом сообщили на официальной странице предприятия. Отмену поездов не объяснили, а указали лишь, что это делают по "техническим" причинам.
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Каких рейсов не будет
- Поезд 7304 – Киев – Волынский – Дарница
По этому маршруту транспорт курсировал ежедневно. Он отбывал в 6:23 и приезжал на Дарницу в 6:55.
- Поезд 7319 – Дарница – Борщаговка
Курсировал во все дни, кроме субботы и воскресенья. Время отправления поезда было в 8:35, а прибытие в конечную – в 9:23.
- Поезда 7311/7312 – Дарница – Дарница
Работали во все будни. Отправлялись в 07:02, а прибывали на конечную в 8:22.
О восстановлении этих маршрутов электричек сообщат на странице Киевпастранса. Однако неизвестно, когда именно это случится.