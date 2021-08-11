Про це повідомили на офіційній сторінці підприємства. Скасування потягів не пояснили, а вказали лише, що це роблять із "технічних" причин.

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Яких рейсів не буде

Потяг 7304 – Київ – Волинський – Дарниця

За цим маршрутом транспорт курсував щоденно. Він відбував о 06:23 та приїжджав на Дарницю о 6:55.



За цим маршрутом транспорт курсував щоденно. Він відбував о 06:23 та приїжджав на Дарницю о 6:55. Потяг 7319 – Дарниця – Борщагівка

Курсував у всі дні, окрім суботи та неділі. Час відправлення потяга був 08:35, а прибуття до кінцевої – 09:23.



Курсував у всі дні, окрім суботи та неділі. Час відправлення потяга був 08:35, а прибуття до кінцевої – 09:23. Потяги 7311 / 7312 – Дарниця – Дарниця

Працювали в усі будні. Відправлялися о 07:02, а прибували на кінцеву 8:22.

Про відновлення цих маршрутів електричок повідомлять на сторінці Київпастрансу. Проте невідомо, коли саме це трапиться.