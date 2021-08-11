Про це повідомили на офіційній сторінці підприємства. Скасування потягів не пояснили, а вказали лише, що це роблять із "технічних" причин.
Теж у столиці У Києві зупинили пасажирський потяг і закидали його камінням: відео
Яких рейсів не буде
- Потяг 7304 – Київ – Волинський – Дарниця
За цим маршрутом транспорт курсував щоденно. Він відбував о 06:23 та приїжджав на Дарницю о 6:55.
- Потяг 7319 – Дарниця – Борщагівка
Курсував у всі дні, окрім суботи та неділі. Час відправлення потяга був 08:35, а прибуття до кінцевої – 09:23.
- Потяги 7311 / 7312 – Дарниця – Дарниця
Працювали в усі будні. Відправлялися о 07:02, а прибували на кінцеву 8:22.
Про відновлення цих маршрутів електричок повідомлять на сторінці Київпастрансу. Проте невідомо, коли саме це трапиться.