Причина такого вчинку – невідома. Лише є інформація, що тут вони влаштували свій табір.

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Роми закидали потяг камінням: деталі

Відповідне відео з'явилося в мережі ввечері 9 серпня. Цілком імовірно, що саме цього дня й трапився інцидент.

На оприлюднених кадрах видно, як схожі на ромів люди закидають потяг камінням. Серед зловмисників – багато дітей.

У дописі підкреслюють, що вони почали кидати каміння в потяг, як тільки той зупинився.

Наразі ні Укрзалізниця, ні Нацполіція Києва ці події не прокоментували. Також невідомо, чи хтось постраждав. Як тільки журналісти 24 каналу дізнаються якусь додаткову інформацію, ми обов'язково її повідомимо.

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Схожий інцидент був і на Закарпатті

Нещодавно у селі Білки Хустського району ромські діти закидали камінням карету швидкої допомоги. Сталося це, коли лікарка зайшла до приміщення та надавали медичну допомогу. Викликали її місцеві жителі.

На щастя, у результаті ніхто з людей не постраждав. Щоправда, в авто швидкої пошкодили задні двері та розбили переднє вікно.

Коли на місце події приїхала поліція, діти вже втекли. Правоохоронці проводили перевірку. Однак, кримінальну справу тоді не відкривали.