Причина такого поступка неизвестна. Только есть информация, что здесь они устроили свой лагерь.
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Ромы забросали поезд камнями: детали
Соответствующее видео появилось в сети вечером 9 августа. Вполне вероятно, что именно в этот день и произошел инцидент.
На обнародованных кадрах видно, как похожи на ромов люди забрасывают поезд камнями. Среди злоумышленников – много детей.
В заметке подчеркивают, что они начали бросать камни в поезд, как только тот остановился.
Пока ни "Укрзализныця", ни Нацполиция Киева эти события не прокомментировали. Также неизвестно или кто-то пострадал. Как только журналисты 24 канала узнают какую-то дополнительную информацию, мы обязательно ее сообщим.
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Смотрите видео, как ромы забрасывают пассажирский поезд камнями
Похожий инцидент был и на Закарпатье
Недавно в селе Белки Хустского района дети ромов забросали камнями машину скорой помощи. Произошло это, когда врач зашла в помещение и оказывала медицинскую помощь. Вызвали ее местные жители.
К счастью, в результате никто из людей не пострадал. Правда, у автомобиля скорой повредили заднюю дверь и разбили переднее окно.
Когда на место происшествия приехала полиция, дети уже скрылись. Правоохранители проводили проверку. Однако, уголовное дело тогда не открывали.