Причина такого поступка неизвестна. Только есть информация, что здесь они устроили свой лагерь.

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Ромы забросали поезд камнями: детали

Соответствующее видео появилось в сети вечером 9 августа. Вполне вероятно, что именно в этот день и произошел инцидент.

На обнародованных кадрах видно, как похожи на ромов люди забрасывают поезд камнями. Среди злоумышленников – много детей.

В заметке подчеркивают, что они начали бросать камни в поезд, как только тот остановился.

Пока ни "Укрзализныця", ни Нацполиция Киева эти события не прокомментировали. Также неизвестно или кто-то пострадал. Как только журналисты 24 канала узнают какую-то дополнительную информацию, мы обязательно ее сообщим.

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Смотрите видео, как ромы забрасывают пассажирский поезд камнями

Похожий инцидент был и на Закарпатье

Недавно в селе Белки Хустского района дети ромов забросали камнями машину скорой помощи. Произошло это, когда врач зашла в помещение и оказывала медицинскую помощь. Вызвали ее местные жители.

К счастью, в результате никто из людей не пострадал. Правда, у автомобиля скорой повредили заднюю дверь и разбили переднее окно.

Когда на место происшествия приехала полиция, дети уже скрылись. Правоохранители проводили проверку. Однако, уголовное дело тогда не открывали.