Вже незабаром: Рубан анонсував перехід Києва до червоної зони карантину
Джерело:УНН
Стрімке розповсюдження штаму Омікрон призведе до посилення карантинних норм у Києві. Це, за словами очільника Держпродспоживслужби столиці Олега Рубана, може статися протягом наступних двох тижнів.
Рішення про перехід Києва до червоної зони, згідно з законом, прийматимуть працівники Державної комісії з ТЕБ та НС, однак ще перед цим у містів можуть впровадити максимальні карантинні обмеження. Втім, коли саме це станеться, Рубан поки що не знає.
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За словами посадовця, показники захворюваності зростають з кожним днем, тому при недотриманні карантинних норм до червоної зони Київ потрапить дуже швидко.
Київ на порозі помаранчевої зони
- Як каже Рубан, зростання захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції, а також на COVID-19 спостерігається з 13 січня та є цілком прогнозованим.
- Якщо враховувати показники, станом на 3 лютого Київ стоїть на порозі потрапляння у помаранчеву зону, однак до червоної залишилось не дуже й багато.
- Стрімке розповсюдження коронавірусної хвороби очільник Держпродспоживслужби пов'язує з поширенням штаму Омікрон та з недотриманням карантинних обмежень.
Сьогодні, враховуючи показники, Київ стоїть на порозі помаранчевої зони, і найближчими двома тижнями, при малих протиепідемічних заходах, може зайти до червоної зони карантину,
– наголосив Рубан.
Є шанс стабілізувати ситуацію
Крім того, Рубан підкреслив, що за умови дотримання всіх правил та обмежень столиці може залишитися у "стабільному стані". Так, вже понад 30% шкіл столиці перейшли на дистанційне навчання. Крім того, відтерміновує потрапляння до червоної зони масова вакцинація людей, яка у Києві є досить великою. Наразі понад 60% жителів столиці отримали щонайменше одну дозу вакцини.
Також, за словами Рубана, карантинні обмеження стосуватимуться лише тих, хто не щепився. У червоній зоні зможуть безперешкодно працювати ті підприємства, де всі 100% працівників були щеплені.
Щодня здають тисячі позитивних тестів
Згідно з офіційними даними, протягом 2 лютого у Києві зафіксували 2437 нових хворих на COVID-19. Втім, за даними Центру громадського здоров'я, у лабораторіях столиці зробили 8 371 позитивний ПЛР-тест на інфікування коронавірусною хворобою.