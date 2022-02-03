Рішення про перехід Києва до червоної зони, згідно з законом, прийматимуть працівники Державної комісії з ТЕБ та НС, однак ще перед цим у містів можуть впровадити максимальні карантинні обмеження. Втім, коли саме це станеться, Рубан поки що не знає.

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За словами посадовця, показники захворюваності зростають з кожним днем, тому при недотриманні карантинних норм до червоної зони Київ потрапить дуже швидко.

Київ на порозі помаранчевої зони

Як каже Рубан, зростання захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції, а також на COVID-19 спостерігається з 13 січня та є цілком прогнозованим.

Якщо враховувати показники, станом на 3 лютого Київ стоїть на порозі потрапляння у помаранчеву зону, однак до червоної залишилось не дуже й багато.

Стрімке розповсюдження коронавірусної хвороби очільник Держпродспоживслужби пов'язує з поширенням штаму Омікрон та з недотриманням карантинних обмежень.



Сьогодні, враховуючи показники, Київ стоїть на порозі помаранчевої зони, і найближчими двома тижнями, при малих протиепідемічних заходах, може зайти до червоної зони карантину,

– наголосив Рубан.

Є шанс стабілізувати ситуацію

Крім того, Рубан підкреслив, що за умови дотримання всіх правил та обмежень столиці може залишитися у "стабільному стані". Так, вже понад 30% шкіл столиці перейшли на дистанційне навчання. Крім того, відтерміновує потрапляння до червоної зони масова вакцинація людей, яка у Києві є досить великою. Наразі понад 60% жителів столиці отримали щонайменше одну дозу вакцини.

Також, за словами Рубана, карантинні обмеження стосуватимуться лише тих, хто не щепився. У червоній зоні зможуть безперешкодно працювати ті підприємства, де всі 100% працівників були щеплені.

Щодня здають тисячі позитивних тестів

Згідно з офіційними даними, протягом 2 лютого у Києві зафіксували 2437 нових хворих на COVID-19. Втім, за даними Центру громадського здоров'я, у лабораторіях столиці зробили 8 371 позитивний ПЛР-тест на інфікування коронавірусною хворобою.