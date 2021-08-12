Як працюватимуть перепустки в транспорті під час локдауну в Києві

Під час можливого локдауну в Києві діятимуть перепустки в транспорт. Але це буде не окрема картка, як було раніше. Дозвіл на проїзд надаватимуть на транспортну картку, яку вже придбали жителі столиці.

Для цього директор підприємства або організації має заздалегідь подати заявку. Про це розповів перший заступник голови КМДА Олексій Кулеба.

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Їздити можна буде за чинними транспортними картками

Наразі у громадському транспорті Києва діють картки старого зразка, нова транспортна карта, а також картка киянина.

За цими картками можна буде й далі їздити громадським транспортом, якщо запровадять певні обмеження. Дозвіл даватиметься на транспортну картку, яку вже придбали кияни,

– пояснив Кулеба.

Він додав, що кожна картка має свій індивідуальний номер і серію. Тому саме за цим номером можна буде встановити, чи може людина користуватись транспортом.

Як працює нова система електронних перепусток

Керівник фірми має зареєструватись у системі за допомогою електронного підпису.

Далі він заповнює електронну форму та має додати 10 довірених осіб, які матимуть до неї доступ.

Пізніше керівник, дочекавшись підтвердження на електронну пошту, повинен додати дані працівників, які матимуть право на проїзд під час локдауну.

Опісля треба перевірити та підтвердити видачу електронних перепусток у системі "Київ цифровий".

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