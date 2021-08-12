Для цього директор підприємства або організації має заздалегідь подати заявку. Про це розповів перший заступник голови КМДА Олексій Кулеба.

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Їздити можна буде за чинними транспортними картками

Наразі у громадському транспорті Києва діють картки старого зразка, нова транспортна карта, а також картка киянина.

За цими картками можна буде й далі їздити громадським транспортом, якщо запровадять певні обмеження. Дозвіл даватиметься на транспортну картку, яку вже придбали кияни,
– пояснив Кулеба.

Він додав, що кожна картка має свій індивідуальний номер і серію. Тому саме за цим номером можна буде встановити, чи може людина користуватись транспортом.

Як працює нова система електронних перепусток

  • Керівник фірми має зареєструватись у системі за допомогою електронного підпису.
  • Далі він заповнює електронну форму та має додати 10 довірених осіб, які матимуть до неї доступ.
  • Пізніше керівник, дочекавшись підтвердження на електронну пошту, повинен додати дані працівників, які матимуть право на проїзд під час локдауну.
  • Опісля треба перевірити та підтвердити видачу електронних перепусток у системі "Київ цифровий".

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