Для этого директор предприятия или организации должен заранее подать заявку. Об этом рассказал первый заместитель председателя КГГА Алексей Кулеба.
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Ездить можно будет по действующим транспортными картами
Сейчас в общественном транспорте Киева действуют карточки старого образца, новая транспортная карта, а также карточка киевлянина.
По этим картам можно будет и дальше ездить в общественном транспорте, если введут определенные ограничения. Разрешение будет предоставляться на транспортную карточку, которую уже приобрели киевляне,
– пояснил Кулеба.
Он добавил, что каждая карта имеет свой индивидуальный номер и серию. Поэтому именно по этому номеру можно будет установить, может ли человек пользоваться транспортом.
Как работает новая система электронных пропусков
- Руководитель фирмы должен зарегистрироваться в системе с помощью электронной подписи.
- Далее он заполняет электронную форму и должен добавить 10 доверенных лиц, которые будут иметь к ней доступ.
- Позже руководитель, дождавшись подтверждения по электронной почте, должен добавить данные работников, что будут иметь право на проезд во время локдауна.
- После надо проверить и подтвердить выдачу электронных пропусков в системе "Киев цифровой".
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