Для этого директор предприятия или организации должен заранее подать заявку. Об этом рассказал первый заместитель председателя КГГА Алексей Кулеба.

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Ездить можно будет по действующим транспортными картами

Сейчас в общественном транспорте Киева действуют карточки старого образца, новая транспортная карта, а также карточка киевлянина.

По этим картам можно будет и дальше ездить в общественном транспорте, если введут определенные ограничения. Разрешение будет предоставляться на транспортную карточку, которую уже приобрели киевляне,

– пояснил Кулеба.

Он добавил, что каждая карта имеет свой индивидуальный номер и серию. Поэтому именно по этому номеру можно будет установить, может ли человек пользоваться транспортом.

Как работает новая система электронных пропусков

Руководитель фирмы должен зарегистрироваться в системе с помощью электронной подписи.

системе Далее он заполняет электронную форму и должен добавить 10 доверенных лиц, которые будут иметь к ней доступ.

Позже руководитель, дождавшись подтверждения по электронной почте, должен добавить данные работников, что будут иметь право на проезд во время локдауна.

После надо проверить и подтвердить выдачу электронных пропусков в системе "Киев цифровой".

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