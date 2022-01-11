Як у тюрмі: на Чоколовці у Києві обгородили придомову територію металевим парканом

Біля одного з будинків у Солом'янському районі Києва з'явилася досить незвична конструкція, яка нагадує всім клітку з місць відбування покарань. В такий спосіб власники місцевого магазину вирішили обгородитися від незваних гостей.

Фотографії з місця, де встановили своєрідний металевий паркан, з'явилися у місцевих спільнотах у соцмережах. Їх одразу почали обговорювати кияни.

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Місцеві мешканці зазначили, що йдеться не про під'їзд будинку, а лише про заїзд до пункту приймання товару одного з магазинів.

Небо в клітинку

Автори підписали фото з натяком, що конструкцію з металевих труб облаштували нібито біля під'їзду багатоквартирного будинку.

У коментарях до допису пояснили, що паркан встановили на задньому вході до магазину на Повітрофлотському проспекті.

Власники магазину обгородили прутами й безпосередньо вхід до закладу, і дві лавочки, встановлені на придомовій території.

Якими б не були мотиви авторів загородження, всі користувачі погодилися, що виглядає вхід саме так, як паркан у тюрмі. При цьому, перебуваючи всередині, можна побачити небо у клітинку.