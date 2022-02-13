Як українці та іноземці святкують День Валентина: цікаве опитування зі столиці

В усьому світі 14 лютого традиційно святкують День святого Валентина. Мільйони закоханих вітають один одного та обмінюються романтичними подарунками. Як відзначають це свято в Україні, дізналися журналісти 24 каналу.

Українці охоче святкують День Валентина. Однак більшість з них не знає, як він з'явився в нашій країні.

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День святого Валентина – родинне свято

Більшість опитаних цьогоріч святкуватимуть День Валентина. Хтось відзначатиме його разом зі своїм партнером, а хтось – з родиною.

Звичайно ж, ми святкуватимемо. Підемо в ресторан. Точніше – дівчина поведе мене в ресторан, по-європейськи,

– з посмішкою говорить турист з Естонії.

Однак є й ті, які не мають пари на День закоханих. Вони особливо через це не засмучуються, адже увесь день можна присвятити собі, а ввечері – розважитися з друзями.

"Цього року не святкую, бо не маю пари. Напевно, прийму ванну, вип'ю шампанського та піду на якісь б'юті-процедури", – розповіла киянка.

Як українці та іноземці святкують День Валентина: відео

Українці неохоче зізнаються, що даруватимуть своїм "половинкам", адже не хочуть зіпсувати сюрприз. Чоловіки кажуть, що для коханих їм нічого не шкода й вони підготували подарунки. Своєю чергою, жінки також вже вирішили, як здивувати свого обранця.

"Я дорогий подарунок підготувала. Десь за 15 тисяч, але й він мені хороший даруватиме. Тому потрібно відповідати", – зазначила киянка.

Дехто воліє робити нематеріальні подарунки. Одна з опитаних жінок поділилася, що подарує коханому гарний захід сонця, а він їй – романтичну вечерю в ресторані.

Дивіться відео опитування киян щодо Дня святого Валентина:

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Про святого Валентина українцям відомо мало

Більшість опитаних не знають, чому в Україні святкують День Валентина і ким був цей святий. Хтось намагався згадати історії зі школи та дитсадочку, а інші ж зізнавалися, що навіть не задумувалися про це.

"Є легенда, що святий Валентин пожертвував своїм коханням і сидів у в'язниці. Але я не впевнена", – зазначила дівчина.

Своєю чергою, туристка з Марокко розповіла, що у її країні немає такого свята. Тому вона його ніколи не святкувала. А ось інший іноземний турист вважає, що це комерційне свято, тому він не планує його відзначати.