Украинцы охотно празднуют День Валентина. Однако большинство из них не знает, как он появился в нашей стране.

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День святого Валентина – семейный праздник

Большинство опрошенных в этом году будут праздновать День Валентина. Кто-то будет отмечать его вместе со своим партнером, а кто-то – с семьей.

Конечно же, мы будем праздновать. Пойдем в ресторан. Точнее – девушка поведет меня в ресторан, по-европейски,

– с улыбкой говорит турист из Эстонии.

Однако есть и те, которые не имеют пары на День влюбленных. Они особо из-за этого не расстраиваются, ведь весь день можно посвятить себе, а вечером – развлечься с друзьями.

"В этом году не праздную, потому что не имею пары. Наверное, приму ванну, выпью шампанского и пойду на какие-то бьюти-процедуры", – рассказала киевлянка.

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Украинцы неохотно признаются, что будут дарить своим "половинкам", ведь не хотят испортить сюрприз. Мужчины говорят, что для любимых им ничего не жалко и они подготовили подарки. В свою очередь, женщины также уже решили, как удивить своего избранника.

"Я дорогой подарок подготовила. Где-то за 15 тысяч, но и он мне хороший будет дарить. Поэтому нужно отвечать", – отметила киевлянка.

Некоторые предпочитают делать нематериальные подарки. Одна из опрошенных женщин поделилась, что подарит любимому красивый закат, а он ей – романтический ужин в ресторане.

Смотрите видео опроса киевлян относительно Дня святого Валентина:

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О святом Валентине украинцам известно мало

Большинство опрошенных не знают, почему в Украине празднуют День Валентина и кем был этот святой. Кто-то пытался вспомнить истории из школы и детсада, а другие же признавались, что даже не задумывались об этом.

"Есть легенда, что святой Валентин пожертвовал своей любовью и сидел в тюрьме. Но я не уверена", – отметила девушка.

В свою очередь, туристка из Марокко рассказала, что в ее стране нет такого праздника. Поэтому она его никогда не праздновала. А вот другой иностранный турист считает, что это коммерческий праздник, поэтому он не планирует его отмечать.