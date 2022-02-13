Украинцы охотно празднуют День Валентина. Однако большинство из них не знает, как он появился в нашей стране.
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День святого Валентина – семейный праздник
Большинство опрошенных в этом году будут праздновать День Валентина. Кто-то будет отмечать его вместе со своим партнером, а кто-то – с семьей.
Конечно же, мы будем праздновать. Пойдем в ресторан. Точнее – девушка поведет меня в ресторан, по-европейски,
– с улыбкой говорит турист из Эстонии.
Однако есть и те, которые не имеют пары на День влюбленных. Они особо из-за этого не расстраиваются, ведь весь день можно посвятить себе, а вечером – развлечься с друзьями.
"В этом году не праздную, потому что не имею пары. Наверное, приму ванну, выпью шампанского и пойду на какие-то бьюти-процедуры", – рассказала киевлянка.
Как украинцы и иностранцы празднуют День Валентина: видео
Украинцы неохотно признаются, что будут дарить своим "половинкам", ведь не хотят испортить сюрприз. Мужчины говорят, что для любимых им ничего не жалко и они подготовили подарки. В свою очередь, женщины также уже решили, как удивить своего избранника.
"Я дорогой подарок подготовила. Где-то за 15 тысяч, но и он мне хороший будет дарить. Поэтому нужно отвечать", – отметила киевлянка.
Некоторые предпочитают делать нематериальные подарки. Одна из опрошенных женщин поделилась, что подарит любимому красивый закат, а он ей – романтический ужин в ресторане.
Смотрите видео опроса киевлян относительно Дня святого Валентина:
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О святом Валентине украинцам известно мало
Большинство опрошенных не знают, почему в Украине празднуют День Валентина и кем был этот святой. Кто-то пытался вспомнить истории из школы и детсада, а другие же признавались, что даже не задумывались об этом.
"Есть легенда, что святой Валентин пожертвовал своей любовью и сидел в тюрьме. Но я не уверена", – отметила девушка.
В свою очередь, туристка из Марокко рассказала, что в ее стране нет такого праздника. Поэтому она его никогда не праздновала. А вот другой иностранный турист считает, что это коммерческий праздник, поэтому он не планирует его отмечать.
Чем известен святой Валентин
По легенде, святой Валентин жил в III веке, во времена императора Клавдия II Готского, который запретил воинам жениться. Несмотря на запрет, Валентин тайно венчал всех влюбленных. За это его посадили.
Валентин находился под охраной офицера, приемщица которого была слепой. Священник вылечил ее, а после обратил в христианство всю ее семью. Тогда император приказал отсечь ему голову. Святого Валентина казнили 14 февраля.
Данные Википедии.