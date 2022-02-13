Українці охоче святкують День Валентина. Однак більшість з них не знає, як він з'явився в нашій країні.
До теми І коханому, і коханій: круті парні подарунки на День святого Валентина
День святого Валентина – родинне свято
Більшість опитаних цьогоріч святкуватимуть День Валентина. Хтось відзначатиме його разом зі своїм партнером, а хтось – з родиною.
Звичайно ж, ми святкуватимемо. Підемо в ресторан. Точніше – дівчина поведе мене в ресторан, по-європейськи,
– з посмішкою говорить турист з Естонії.
Однак є й ті, які не мають пари на День закоханих. Вони особливо через це не засмучуються, адже увесь день можна присвятити собі, а ввечері – розважитися з друзями.
"Цього року не святкую, бо не маю пари. Напевно, прийму ванну, вип'ю шампанського та піду на якісь б'юті-процедури", – розповіла киянка.
Як українці та іноземці святкують День Валентина: відео
Українці неохоче зізнаються, що даруватимуть своїм "половинкам", адже не хочуть зіпсувати сюрприз. Чоловіки кажуть, що для коханих їм нічого не шкода й вони підготували подарунки. Своєю чергою, жінки також вже вирішили, як здивувати свого обранця.
"Я дорогий подарунок підготувала. Десь за 15 тисяч, але й він мені хороший даруватиме. Тому потрібно відповідати", – зазначила киянка.
Дехто воліє робити нематеріальні подарунки. Одна з опитаних жінок поділилася, що подарує коханому гарний захід сонця, а він їй – романтичну вечерю в ресторані.
Дивіться відео опитування киян щодо Дня святого Валентина:
Зауважте Від Парижа до Львова: куди українці запланували подорожі на День Валентина
Про святого Валентина українцям відомо мало
Більшість опитаних не знають, чому в Україні святкують День Валентина і ким був цей святий. Хтось намагався згадати історії зі школи та дитсадочку, а інші ж зізнавалися, що навіть не задумувалися про це.
"Є легенда, що святий Валентин пожертвував своїм коханням і сидів у в'язниці. Але я не впевнена", – зазначила дівчина.
Своєю чергою, туристка з Марокко розповіла, що у її країні немає такого свята. Тому вона його ніколи не святкувала. А ось інший іноземний турист вважає, що це комерційне свято, тому він не планує його відзначати.
Чим відомий святий ВалентинЗа легендою, святий Валентин жив у III столітті, за часів імператора Клавдія II Готського, який заборонив воїнам одружуватися. Попри заборону, Валентин таємно вінчав усіх закоханих. За це його ув'язнили.
Валентин перебував під охороною офіцера, приймачка якого була сліпою. Священник вилікував її, а опісля навернув до християнства усю її родину. Тоді імператор наказав відтяти йому голову. Святого Валентина стратили 14 лютого.
Дані Вікіпедії.