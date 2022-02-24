Яким є Київ після першого дня атак: фото міста

Україна з 4 ранку 24 лютого відбиває атаки Росії по містах. Правоохоронці повідомляли, що ситуація у Києві лишається контрольованою.

На різних станціях метро, які використовують як укриття, перебувають сотні людей. Фотографувати ці об'єкти заборонено.

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Ситуація у столиці

Люди приходять до укриттів організовано і панікують.Однак на вулицях порожньо. В одному зі спальних районів Києва посеред вулиці стояла сумка. Перехожі викликали поліцію.



Сумка серед вулиці / Фото Анатолій Яворський, 24 канал



Супермаркети на ніч зачинені / Фото Анатолій Яворський, 24 канал



Бігборди у Києві / Анатолій Яворський, 24 канал



У Києві відкриті укриття / Фото Анатолій Яворський, 24 канал



На АЗС немає бензину / Фото Анатолій Яворський, 24 канал



Бювет увечері. Вдень тут стояла довжелезна черга / Фото Анатолій Яворський, 24 канал

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.

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