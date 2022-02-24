На разных станциях метро, которые используются как укрытия, находятся сотни людей. Фотографировать эти объекты нельзя.

К теме Въезд осложнен, но открыт, – Кличко о ситуации в Киеве

Ситуация в столице

Люди приходят в укрытия организованно и не паникуют. Однако на улицах пусто. В одном из спальных районов Киева посреди улицы стояла сумка. Прохожие вызвали полицию.

київ
Сумка посреди улицы / Фото Анатолий Яворский, 24 канал

Київ
Супермаркеты на ночь закрыты / Анатолий Яворский, 24 канал​

Київ, війна
Бигборды в Киеве / Анатолий Яворский, 24 канал

київ, війна
В Киеве открыты укрытия / Фото Анатолий Яворский, 24 канал

київ, заправка
На АЗС нет бензина / Фото Анатолий Яворский, 24 канал

бювет, київ, війна

Бювет вечером. Днем здесь стояла длинная очередь / Фото Анатолий Яворский, 24 канал

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