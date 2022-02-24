На разных станциях метро, которые используются как укрытия, находятся сотни людей. Фотографировать эти объекты нельзя.
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Ситуация в столице
Люди приходят в укрытия организованно и не паникуют. Однако на улицах пусто. В одном из спальных районов Киева посреди улицы стояла сумка. Прохожие вызвали полицию.
Сумка посреди улицы / Фото Анатолий Яворский, 24 канал
Супермаркеты на ночь закрыты / Анатолий Яворский, 24 канал
Бигборды в Киеве / Анатолий Яворский, 24 канал
В Киеве открыты укрытия / Фото Анатолий Яворский, 24 канал
На АЗС нет бензина / Фото Анатолий Яворский, 24 канал
Бювет вечером. Днем здесь стояла длинная очередь / Фото Анатолий Яворский, 24 канал
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