На різних станціях метро, які використовують як укриття, перебувають сотні людей. Фотографувати ці об'єкти заборонено.

До теми В'їзд ускладнений, але відкритий, – Кличко про ситуацію у Києві

Ситуація у столиці

Люди приходять до укриттів організовано і панікують.Однак на вулицях порожньо. В одному зі спальних районів Києва посеред вулиці стояла сумка. Перехожі викликали поліцію.

київ
Сумка серед вулиці / Фото Анатолій Яворський, 24 канал

Київ
Супермаркети на ніч зачинені / Фото Анатолій Яворський, 24 канал

Київ, війна
Бігборди у Києві / Анатолій Яворський, 24 канал

київ, війна
У Києві відкриті укриття / Фото Анатолій Яворський, 24 канал

київ, заправка
На АЗС немає бензину / Фото Анатолій Яворський, 24 канал

бювет, київ, війна
Бювет увечері. Вдень тут стояла довжелезна черга / Фото Анатолій Яворський, 24 канал