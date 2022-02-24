На різних станціях метро, які використовують як укриття, перебувають сотні людей. Фотографувати ці об'єкти заборонено.
До теми В'їзд ускладнений, але відкритий, – Кличко про ситуацію у Києві
Ситуація у столиці
Люди приходять до укриттів організовано і панікують.Однак на вулицях порожньо. В одному зі спальних районів Києва посеред вулиці стояла сумка. Перехожі викликали поліцію.
Сумка серед вулиці / Фото Анатолій Яворський, 24 канал
Супермаркети на ніч зачинені / Фото Анатолій Яворський, 24 канал
Бігборди у Києві / Анатолій Яворський, 24 канал
У Києві відкриті укриття / Фото Анатолій Яворський, 24 канал
На АЗС немає бензину / Фото Анатолій Яворський, 24 канал
Бювет увечері. Вдень тут стояла довжелезна черга / Фото Анатолій Яворський, 24 канал