У Києві ранок почався зі зливи, в обід прогнозують грозу та град – відео негоди
Джерело:24 канал
У Києві зранку 18 серпня йде невеликий дощ. Синоптики прогнозують, що така похмура й прохолодна погода триматиметься протягом усього дня.
В обід очікується гроза й навіть град – його діаметр буде 6-19 міліметрів. Температура повітря у столиці сьогодні буде 17-19 градусів тепла.
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Ввечері також прогнозують дощ. Протягом дня може виникати шквальний вітер. Про це повідомляє сайт Sinoptik.
Погода у Києві 18 серпня / Скриншот сайту Sinoptik
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Спека, шквал й дощ
Вчора у столиці погода була доволі спекотною, тому прохолода, яка прийшла із дощем, дозволить трохи відпочити від сонця.
Напередодні, ввечері 17 серпня, у Києві буянив сильний вітер. Всі предмети, які були не закріплені або не мають велику вагу, здійнялися у повітря, зокрема й сміття.
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