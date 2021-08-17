Сонячно та сухо буде на Луганщині, Донеччині, Запоріжжі, Херсонщині та у Криму. Таку ж погоду прогнозують у західних областях, крім Буковини та Закарпаття.
До речі Значну частину України накриють грози, град і шквали – оголосили штормове попередження
Щоправда, на Заході температура повітря коливатиметься в межах +19...+23 градусів.
Сунуть грози
На значній частині території України 18 серпня литимуть дощі з грозами. Це стосується північних, центральних та південних областей. На Півночі буде прохолодно – +21...+23 градуси, а ближче до Півдня та Центру синоптики обіцяють теплішу погоду. Там стовпчики термометрів сягатимуть і +30 градусів.
Крім того, синоптики попереджають про шквали. Пориви вітру сягатимуть 7 – 12 метрів за секунду.
Синоптикиня Наталка Діденко зауважила, що у середу спека дійсно "почне задкувати". На її заміну прийде свіже повітря разом із дощами. Хоча вона додала, що у східних областях "високі люті градуси триматимуться найдовше".
Яка погода буде у Києві
У столиці вночі та вдень прогнозують дощі. Також Київ накриють грози, а температура повітря становитиме +21...+23 градуси.
Погода в містах України на 18 серпня
Ужгород – +20...+22
Львів – +19...+21
Івано-Франківськ – +19...+21
Тернопіль – +20...+22
Чернівці – +21...+23
Хмельницький – +21...+23
Луцьк – +20...+22
Рівне – +19...+21
Житомир – +22...+24
Вінниця – +22...+24
Одеса – +28...+30
Миколаїв – +30...+32
Херсон – +30...+32
Сімферополь – +28...+30
Кропивницький – +27...+29
Черкаси – +28...+30
Чернігів – +22...+24
Суми – +22...+24
Полтава – +29...+31
Дніпро – +30...+32
Запоріжжя – +29...+31
Донецьк – +30...+32
Луганськ – +32...+34
Харків – +31...+33
Київ – +21...+24
Погода в Україні / Фото Укргідрометцентру