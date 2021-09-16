Яна Клочкова з киянами переплила через зелений Дніпро

4-разова олімпійська чемпіонка Яна Клочкова організувала заплив через Дніпро на честь Дня плавання. 16 вересня у ньому взяли участь всі бажаючі, хто відчував сили дістатися до іншого берега головної річки України.

За словами видатної спортсменки, челендж присвячений не тільки Дню плавання, але й 30-річчю Незалежності України. Рекламували захід зірки шоу-бізнесу та спорту.

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Втім, чи брали участь у запливі селебріті, невідомо.

Жахливе зелене цвітіння



До Центрального пляжу допливли не всі / Фото Артемія Суріна

Заплив почався на Поштовій площі о 12:00 16 вересня. Разом з Клочковою в такий спосіб відзначити День плавання вирішили близько 40 осіб.

Спортсменам довелося стрибати у жахливу зелену воду, а також плисти у ній кілька десятків метрів.

За сотню метрів від берега завдяки течії вода була вже більш придатною для купання.

Безпеку на воді для всіх учасників запливу забезпечували професійні рятувальники.



Ближче до Труханового острова вода у Дніпрі вже більш-менш чиста / Фото Артемія Суріна

Після запливу кияни, які взяли участь у челенджі, мали змогу сфотографуватись з Клочковою та поспілкуватись з нею.

Дивіться відео запливу з Яною Клочковою через зелений Дніпро: