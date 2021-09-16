За словами видатної спортсменки, челендж присвячений не тільки Дню плавання, але й 30-річчю Незалежності України. Рекламували захід зірки шоу-бізнесу та спорту.
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Втім, чи брали участь у запливі селебріті, невідомо.
Жахливе зелене цвітіння
До Центрального пляжу допливли не всі / Фото Артемія Суріна
- Заплив почався на Поштовій площі о 12:00 16 вересня. Разом з Клочковою в такий спосіб відзначити День плавання вирішили близько 40 осіб.
- Спортсменам довелося стрибати у жахливу зелену воду, а також плисти у ній кілька десятків метрів.
- За сотню метрів від берега завдяки течії вода була вже більш придатною для купання.
- Безпеку на воді для всіх учасників запливу забезпечували професійні рятувальники.
Ближче до Труханового острова вода у Дніпрі вже більш-менш чиста / Фото Артемія Суріна
Після запливу кияни, які взяли участь у челенджі, мали змогу сфотографуватись з Клочковою та поспілкуватись з нею.
Дивіться відео запливу з Яною Клочковою через зелений Дніпро: