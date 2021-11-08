Євробляха залетіла у парковку: на Позняках у Києві водій спровокував серйозну аварію та втік

Досить масштабна ДТП сталася вранці 8 листопада на перехресті проспекту Григоренка та вулиці Анни Ахматової у Києві. Внаслідок аварії постраждали 4 машини.

За попередніми даними власник євробляхи Audi спровокував серйозну аварію, проїхавши на червоне світло. Легковик на чималій швидкості зіштовхнувся з мінівеном Ford та улетів на територію паркінгу.

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Одразу після ДТП водій "німця" втік з місця події.

Зловмисника шукають поліцейські



Audi врізалася у Mitsubishi, який влетів у Nissan / Фото dtp.kiev.ua

Правоохоронці встановили, що мінівен їхав на зелений проспектом Петра Григоренка, а Audi – нісся на великій швидкості вулицею Ахматової.

Проскочити власник євробляхи не зміг, тому й сталася масштабна ДТП. Машину віднесло у паркан майданчика для паркування.

"Німець" врізався у припарковану Mitsubishi, яка у свою чергу зіштовхнулася з Nissan.

Наразі правоохоронці намагаються встановити особу ймовірного винуватця ДТП та знайти його.



Від першого зіткнення Audi полетів у парковку / Фото dtp.kiev.ua

За словами водія Ford, удар був потужним та миттєвим. У його машини спрацювали подушки безпеки, однак чоловік отримав садна обличчя.

Чи отримав якісь травми власник Audi, невідомо.

Дивіться відео з місця серйозної аварії на Позняках у Києві: