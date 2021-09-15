Ймовірно, музикальні колектори: продюсеру гурту "Антитіла" у Києві розбили вікно машини

Клавішник та за сумісництвом продюсер популярного українського гурту "Антитіла" Сергій Вусик повідомив про те, що невідомі жбурнули в його машину цеглу. Скоріш за все, це пов'язано зі скандалом через виплату музикантам авторських прав.

За словами чоловіка, йому раніше погрожували через історію зі сплатою занадто маленьких роялті за використання пісень у громадських місцях. Однак пошкодження майна чи нападів до цього випадку ще не було.

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Скло машини Вусика розбили за кілька днів до пресконференції, на якій артисти розповіли про те, що їх роялті розподіляють між собою невідомі організації, так звані "музикальні колектори".

Артисти кажуть про системний тиск



Уламки скла засипали салон автівки / Фото Сергія Вусика

Продюсер "Антитіл" зазначив, що не розповідав про інцидент, аби не відлякати представників шоу-бізу, які борються за власні гроші.

Раніше Вусик отримував усні погрози, передані колегами по шоу-бізнесу від "музикальних колекторів". Також у ЗМІ публікували замовні статті та намагалися підкупити авторів, аби ті відкликали вимоги про гідну оплату.

Аби залякати Вусика та інших музикантів, зловмисники з відстані кинули цеглину у вікно машини чоловіка. Окрім розбитого скла було пошкоджено також і кузов автівки.



Боротьба за гідну авторську винагороду для тисяч авторів України, за роялті, які вони не отримують десятками років, за їх умовні пенсії, і за те що вони передадуть у спадок своїм дітям, – тепер виглядає ось так. Добряча цеглина у вікно. Зранечку… З відстані. Втікали швидко. Окрім розбитого вікна, пом’яли кузов автомобіля,

– підкреслив Вусик.

Як зазначив діяч, попри системний тиск та погрози, більшість артистів принципово не відступиться від своїх вимог.