По словам мужчины, ему ранее угрожали из-за истории с уплатой слишком маленьких роялти за использование песен в общественных местах. Однако повреждения имущества или нападений до этого случая еще не было.

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Стекло машины Вусыка разбили через несколько дней после пресс-конференции, на которой артисты рассказали о том, что их роялти распределяют между собой неизвестные организации, так называемые "музыкальные коллекторы".

Артисты говорят о системном давлении



Осколки стекла засыпали салон автомобиля / Фото Сергія Вусика

Продюсер "Антител" отметил, что не рассказывал об инциденте, чтобы не отпугнуть представителей шоу-бизнеса, которые борются за собственные деньги.

Ранее Вусык получал устные угрозы, переданные коллегами по шоу-бизнесу от "музыкальных коллекторов". Также в СМИ публиковали заказные статьи и пытались подкупить авторов, чтобы те отозвали требования о достойной оплате.

Чтобы запугать Вусыка и других музыкантов, злоумышленники с расстояния бросили кирпич в окно машины мужчины. Кроме разбитого стекла был поврежден также и кузов автомобиля.

Борьба за достойную авторское вознаграждение для тысяч авторов Украины, за роялти, которые они не получают десятки лет, за их условные пенсии, и за то, что они передадут по наследству своим детям, – теперь выглядит вот так. Приличный кирпич в окно. С утра ... С расстояния. Бежали быстро. Кроме разбитого окна, помяли кузов автомобиля,

– подчеркнул Усик.

Как отметил музыкант, несмотря на системное давление и угрозы, большинство артистов принципиально не отступится от своих требований.