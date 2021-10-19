Ймовірно, палили у ліжку: у Києві на Академмістечку сталася смертельна пожежа

19 жовтня 2021 , 16:15
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Джерело:

ДСНС Києва

Жахлива пожежа сталася у Києві на вулиці Семашка вдень 19 жовтня. Внаслідок загоряння квартири на 8 поверсі багатоповерхівки загинуло сімейне подружжя.

Рятувальники дізналися про інцидент у Святошинському районі Києва о 10:47. Вогнеборці швидко прибули на місце події, однак шансів врятувати мешканців квартири, яка загорілася, не було.

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Жінка та чоловік задихнулися чадним газом. Сталося це, судячи з усього, ще до виклику ДСНС.

Вигоріла одна кімната


Рятувальники гасили пожежу зі сходів / Фото ДСНС Києва

  • Одразу після повідомлення про пожежу у 9-поверховому будинку, на вулицю Семашка, 21 виїхали найближчі рятувальні підрозділи.
  • Пожежники з'ясували, що епіцентром загоряння була спальна кімната сімейної пари. 
  • Ймовірно, чоловік із жінкою палили у ліжку, через що й сталася пожежа.
  • Вогонь охопив площу 10 квадратних метрів, а загасили його лише о 11:45.


Пожежа, ймовірно, сталася через паління у ліжку / Фото ДСНС Києва

На місці події також працювали медики швидкої та поліцейські. Втім, допомога лікарів нікому не знадобилася.

Правоохоронці з'ясовуватимуть всі обставини інциденту. За фактом загибелі людей відкрили кримінальне провадження.

Автор: Олексій Чибісов