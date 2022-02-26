"За будь-які гроші": у Києві терміново потрібні рації

На своїй сторінці у соціальній мережі фейсбук Сергій Притула закликав Київ допомогти у пошуку рацій.

У дописі Сергій Притула запитав, чи є рації у когось на складах або в магазинах, які зачинились. Зазначивши, що "за будь-які гроші".

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Усім, хто може допомоги, треба телефонувати на такі номери:

+380 (50) 997 93 60

+380 (73) 167 26 46

+380 (68) 071 63 71

"Наберіть наші лінії. Якщо на якусь не дотелефонуєтесь, наярюйте на іншу! Дякую! Працюємо", – додав Сергій Притула.

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Допис Сергія Притули

Київ!

Треба рації.

За будь-які гроші!

Може в когось щось є ще на складах чи в магазинах, які зачинились.

+380 (50) 997 93 60

+380 (73) 167 26 46

+380 (68) 071 63 71

Наберіть наші лінії.

Якщо на якусь не дотелефонуєтесь, наярюйте на іншу!

Дякую!

Працюємо!