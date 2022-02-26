"За будь-які гроші": у Києві терміново потрібні рації

26 лютого 2022 , 15:43
Читать новость на русском

Джерело:

Фейсбук Сергія Притули

На своїй сторінці у соціальній мережі фейсбук Сергій Притула закликав Київ допомогти у пошуку рацій.

У дописі Сергій Притула запитав, чи є рації у когось на складах або в магазинах, які зачинились. Зазначивши, що "за будь-які гроші".

Важливо У МВС просять українців знімати таблички з назвами міст та вулиць

Усім, хто може допомоги, треба телефонувати на такі номери:

  • +380 (50) 997 93 60
  • +380 (73) 167 26 46
  • +380 (68) 071 63 71

"Наберіть наші лінії. Якщо на якусь не дотелефонуєтесь, наярюйте на іншу! Дякую! Працюємо", – додав Сергій Притула.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.

Допис Сергія Притули

Київ!
Треба рації.
За будь-які гроші!
Може в когось щось є ще на складах чи в магазинах, які зачинились.
+380 (50) 997 93 60
+380 (73) 167 26 46
+380 (68) 071 63 71
Наберіть наші лінії.
Якщо на якусь не дотелефонуєтесь, наярюйте на іншу!
Дякую!
Працюємо!

Автор: Марія Лелека