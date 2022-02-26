Через те, що військові армії-загарбника не розуміють, куди їм їхати, а також легко втрачають орієнтування на місцевості, Геращенко закликав людей знімати таблички з назвами топонімів.
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За словами радника міністра внутрішніх справ, окупанти можуть не зрозуміти, куди їм рухатися, оскільки орієнтуються вони у тому числі й по вказівниках на дорогах.
Спантеличені окупанти заїжджали не туди навіть із вказівниками
Геращенко попросив українців поширити його ініціативу, а також долучитися до її виконання.
Аби спантеличити та дезорієнтувати ворога, який незаконно пересувається дорогами України, закликаємо громадян до наступної ініціативи – познімати таблички з номерами і назвами вулиць/міст/сіл у своїх регіонах! Зробімо все можливе для якнайшвидшого очищення України від російського окупанта,
– написав посадовець.
Остання інформація з фронту
- У ніч з 25 на 26 лютого російські окупанти не змогли захопити жодного українського міста.
- Українські захисники знищили ІЛ-76 з десантом під Васильковом, однак з іще одного транспортника загарбникам вдалося висадитися. Згодом їх ліквідували.
- У районі Бродів на Львівщині також висадилися близько 60 російських військових. Більшість з них були розстріляні, інші – розбіглися по лісах. Наразі їх намагаються знищити підрозділи ЗСУ.
- Крім того, російські ДРГ з'явилися у Києві. Бійці територіальної оборони тримають рубежі на Лівому березі столиці та захищають мости.
- У районі Ірпеня, Гостомеля та Бучі ЗСУ зупинили просування близько 7 батальйонно-тактичних угруповань окупантів.
- Під Житомиром військові збили російський літак.
- На Чернігівщині ракетним ударом знищили велику колону техніки окупантів.
- На Миколаїв сунеться колона російських танків, місто перейшло до кругової оборони.