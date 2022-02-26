Через те, що військові армії-загарбника не розуміють, куди їм їхати, а також легко втрачають орієнтування на місцевості, Геращенко закликав людей знімати таблички з назвами топонімів.

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За словами радника міністра внутрішніх справ, окупанти можуть не зрозуміти, куди їм рухатися, оскільки орієнтуються вони у тому числі й по вказівниках на дорогах.

Спантеличені окупанти заїжджали не туди навіть із вказівниками

Геращенко попросив українців поширити його ініціативу, а також долучитися до її виконання.



Аби спантеличити та дезорієнтувати ворога, який незаконно пересувається дорогами України, закликаємо громадян до наступної ініціативи – познімати таблички з номерами і назвами вулиць/міст/сіл у своїх регіонах! Зробімо все можливе для якнайшвидшого очищення України від російського окупанта,

– написав посадовець.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

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