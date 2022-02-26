Из-за того, что военные армии-захватчика не понимают, куда им ехать, а также легко теряют ориентировку на местности, Геращенко призвал людей снимать таблички с названиями топонимов.

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По словам советника министра внутренних дел, оккупанты могут не понять, куда им двигаться, поскольку ориентируются они, в том числе, и по указателям на дорогах.

Озадаченные оккупанты заезжали не туда даже с указателями

Геращенко попросил украинцев распространить его инициативу, а также приобщиться к ее выполнению.

Чтобы сбить с толку и дезориентировать врага, который незаконно передвигается по дорогам Украины, призываем граждан к следующей инициативе – поснимать таблички с номерами и названиями улиц/городов/сел в своих регионах! Сделаем все возможное для скорейшего очищения Украины от российского оккупанта,

– написал чиновник.

Последняя информация с фронта

В ночь с 25 на 26 февраля российские оккупанты не смогли захватить ни один украинский город.

Украинские защитники уничтожили Ил-76 с десантом под Васильковом, однако из еще одного транспортника захватчикам удалось высадиться. Впоследствии их ликвидировали.

В районе Бродов на Львовщине тоже высадились около 60 российских военных. Большинство из них были расстреляны, другие – разбежались по лесам. Сейчас их пытаются уничтожить подразделения ВСУ.

Кроме того, российские ДРГ появились в Киеве. Бойцы территориальной обороны держат рубежи на Левом берегу столицы и защищают мосты.

В районе Ирпеня, Гостомеля и Бучи ВСУ остановили продвижение около 7 батальонно-тактических группировок оккупантов.

Под Житомиром военные сбили российский самолет.

На Черниговщине ракетным ударом уничтожили большую колонну техники оккупантов.

На Николаев движется колонна российских танков, город перешел в круговую оборону.

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