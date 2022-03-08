За Макарів, Ірпінь і Гостомель всю ніч точилися бої

Ситуація у Бучанському районі Київщини залишається складною. Цілу ніч проти 8 березня окупанти обстрілювали інфраструктуру населених пунктів.

Нічні бої велися у Макарові, Ірпені та Гостомелі. Наші захисники не давали ворогу просунутися далі у сторону столиці.

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Терористи розташували свою техніку вздовж:

Немішаєвської громади,

Михайлівської Рубежівки,

Бучі.

Окупанти стріляють по будинках та людях. Вони цинічно перешкоджають проведенню евакуації населення. Протягом доби з Ірпеня вдалося вивезти лише тих, хто зміг самостійно дістатися до місця збору.

Зараз у районі готуються до масштабної евакуації людей та доставки гуманітарної допомоги. Однак для цього потрібен режим тиші, адже рашисти постійно стріляють.

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