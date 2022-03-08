Загалом рятувальники знайшли під завалами 16 людей, серед них 10 – загиблих. Про це повідомили в ДСНС 8 березня.
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Завершено роботи щодо пошуку людей під завалами адмінспоруди на території аеропорту "Вінниця". Рятувальники деблокували 16 людей, з них 10 – загиблих,
– мовиться у повідомленні.
Відомо, що серед жертв є 6 цивільних та 4 військових. Вічна пам'ять усім, хто загинув від рук російських окупантів.
Про стан 6 потерпілих поки що не повідомляють.
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