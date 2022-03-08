Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що розпочався перший етап евакуації.

До теми Віримо, що росіяни не закриють двері, й ніхто не постраждає, – Подоляк про гумкоридор із Сум

На відео помітно, що люди вже почли займати місця в автобусах. Перші охочі виїхати – іноземці, їх поки найбільше.



В Офісі Президента кажуть, що це чергова спроба реалізувати гуманітарний коридор. Цього разу з ворогом домовилися про коридор для Сум – з міста намагатимуться вивезти цивільних людей, натомість доставлять гуманітарні вантажі до обласного центру.

Раніше про "зелений коридор" для Сум повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Вона зазначила, що це офіційно погодило міноборони Росії. Гумкоридор діятиме 8 березня, з 9:00 по 21:00. Перша евакуація розпочалася о 10:00.

До слова, російські окупанти продовжують атакувати українські міста та захоплювати деякі населені пункти. Проте Збройні Сили Украни мужньо відстоюють свої позиції та проганяють ворога. Як минула доба в регіонах – читайте тут.

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