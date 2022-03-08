Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что начался первый этап эвакуации.

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На видео видно, что люди уже начали занимать места в автобусах. Первые желающие уехать – иностранцы, их пока больше.

В Офисе Президента говорят, что это еще одна попытка реализовать гуманитарный коридор. На этот раз с врагом договорились о коридоре для Сум – из города будут пытаться вывезти гражданских людей, в то же время доставят гуманитарные грузы в областной центр.

Ранее о "зеленом коридоре" для Сум сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. Она отметила, что это официально согласовало минобороны России. Гумкоридор будет действовать 8 марта, с 9:00 до 21:00. Первая эвакуация началась в 10.00.

К слову, российские оккупанты продолжают атаковать украинские города и захватывать некоторые населенные пункты. Однако Вооруженные Силы Украины мужественно отстаивают свои позиции и прогоняют врага. Как прошли сутки в регионах – читайте здесь.

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