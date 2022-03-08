Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк прокомментировал договоренность с захватчиками об организации 8 марта "зеленого коридора" из Сум.

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Подоляк о гумкоридоре из Сум

Подоляк отметил, что это очередная попытка реализовать гуманитарный коридор. На этот раз с врагом договорились о коридоре для Сум: из города будут пытаться вывезти гражданских людей, а в Сумы доставят гуманитарные грузы.

Верим, что "авторы коридоров в страну, в которую никто не хочет эвакуироваться", не закроют двери, и никто не пострадает,

– написал Подоляк,

Напомним, ранее о "зеленом коридоре" для Сум сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. Она отметила, что это официально согласовало минобороны России в соответствующем письме к Международному комитету Красного Креста. Гумкоридор будет действовать 8 марта, с 9:00 до 21:00. Эвакуация должна начаться в 10:00.

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