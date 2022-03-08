Ночные бои велись в Макарове, Ирпене и Гостомеле. Наши защитники не давали врагу продвинуться дальше в сторону столицы.

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Террористы разместили свою технику вдоль:

Немишаевской общины,

Михайловской Рубежовки,

Бучи.

Оккупанты стреляют по домам и людям. Они цинично препятствуют проведению эвакуации населения. За сутки из Ирпеня удалось вывезти только тех, кто смог самостоятельно добраться до места сбора.

Сейчас в районе готовятся к масштабной эвакуации людей и доставке гуманитарной помощи. Однако для этого требуется режим тишины, ведь рашисты постоянно стреляют.

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