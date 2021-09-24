Рубан назвав головну умову, за якої Київ перейде в помаранчеву зону

За даними Міністерства охорони здоров'я, Київ відповідає вже помаранчевому рівню епіднебезпеки. Водночас міська влада наразі не планує ще більше посилювати карантинні обмеження.

В деяких регіонах показники захворюваності досягли помаранчевого рівня. Про це в ефірі 24 каналу сказав начальник Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.

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За його словами, спостерігається значне збільшення захворюваності у всіх групах. Занепокоєння викликає підвищення рівня госпіталізації, а також – кількість смертельних випадків.

Це (захворюваність – 24 канал) зростатиме і надалі. Водночас рішення переходу (в іншу зону – 24 канал) повинна ухвалювати державна комісія,

– наголосив Рубан.

Він зауважив, що наразі проводять активі заходи щодо профілактичних, протиепідеміологічних заходів у всіх галузей. У пріоритеті – дошкільні заклади, школи і ВИШі.

Наразі в Києві – жовта зона. Якщо дотримуватися тих протиепідеміологічних заходів, які визначили наразі у столиці і проводити вакцинацію – ситуація буде контрольована. Водночас якщо заклади не вакциновуватимуться, на жаль, ми незабаром перейдемо і до помаранчевої зони, і до червоної зони. Олег Рубан Начальник Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан

Ситуація з коронавірусом в Україні: що відомо

За 23 вересня в Україні підтвердили понад 9 тисяч нових випадків зараження. Відомо, що 140 хворих померли від ускладнень.

За словами Дениса Шмигаля, МОЗ готує приблизно 90 тисяч ліжок у лікарнях для хворих на коронавірус. Неінфекційні медзаклади залучатимуть у 2 етапи, залежно від епідемічної ситуації.

Вчені прогнозують, що падіння захворюваності очікується в кінці 2021 року. Поки що пік прогнозують на рівні 15 – 18 тисяч нових хворих за добу.

Рубан прокоментував ситуацію з COVID-19 у Києві: дивіться відео