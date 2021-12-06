У Запоріжжі затримали "Апостола", який збрехав про мінування Офісу президента

На Запоріжжі затримали зловмисника, який збрехав поліції про мінування Офісу Президента України у Києві. Ним виявився 47-річний житель міста Василівка, який вже неодноразово вдавався до таких витівок.

За попередні "жарти" про смертельну небезпеку чоловіка судили і двічі запроторювали у медичний заклад з наданням психіатричної допомоги.

До теми У Києві повідомили про мінування трьох ТРЦ: людей евакуювали



Чоловік, який набрехав поліції про мінування Офісу Президента / Фото поліції Запорізької області

Назвався "Апостолом" і наполохав усіх

Неправдиве повідомлення про "мінування" на Банковій надійшло на спецлінію 102 5 грудня о 14:10. Чоловік подзвонив правоохоронцям з мобільного і назвався "Апостолом".

Побоюючись, що попередження може бути правдивим, запорізькі поліцейські негайно передали дані до Головного управління Національної поліції у місті Києві.

Однак, на щастя, інформація не підтвердилася. Зрештою невдаху-жартівника затримали, а його телефон та сім-картку вилучили як речові докази.



У зловмисника вилучили телефон та сім-картку / Фото поліції Запорізької області

Свободу доведеться проміняти на палату

Наразі справу розслідують за фактом завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності. Оскільки на таке правопорушення чоловік зважився не вперше, йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Імовірно, їх він знову проведе у лікарні для психічно хворих людей.

Захоплення Кабміну чоловіком із гранатою

На початку серпня до будівлі Кабінету міністрів зайшов чоловік, який погрожував підірвати там гранату. Ним виявився ветеран російсько-української війни Володимир Прохнич.

Його взяли під варту та протримали у слідчому ізоляторі три місяці. Зрештою 4 листопада Прохнича відпустили під цілодобовий домашній арешт. Наступне засідання у резонансній справі заплановане на 28 грудня.