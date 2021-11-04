Відповідне рішення 4 листопада ухвалила суддя Печерського райсуду Києва Віта Бортницька. Наступне засідання у справі відбудеться наприкінці року – 28 грудня.
До теми Ветеран АТО Володимир Прохнич: що відомо про чоловіка, який захопив будівлю уряду
Прохнич перебував під вартою майже 3 місяці
Зазначимо, що суд відправив ветерана АТО у СІЗО ще 6 серпня. Тоді одразу кілька людей хотіли чоловіка на поруки. Серед них – його бойові побратими та Ксенія Возніцина, яка очолює госпіталь ветеранів війни "Лісова поляна".
Наприкінці жовтня до суду скерували обвинувальний акт щодо Прохнича – за трьома статтями. Мовиться про незаконне позбавлення волі із застосуванням зброї, захоплення державної будівлі та незаконне зберігання бойових припасів. У МВС раніше заявили, що чоловіку загрожує до 15 років в'язниці.
Захоплення Кабміну з гранатою: що відомо
- Володимир Прохнич прийшов до будівлі Кабміну зранку 4 серпня. Чоловік вимагав пропустити його всередину. Мовляв, якщо цього не зроблять, він підірве гранату.
- Згодом ветеран АТО таки погодився здатися правоохоронцям. Зробити це Прохнича переконав його товариш, волонтер Василь Олексюк.
- Міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна відзначила, що про чоловіка, який є ветераном війни на Донбасі, відгукуються позитивно. Вона також уточнила, що він має черепно-мозкову травму.
- Саме тому у Мінветеранів звернулись до Офісу генерального прокурора через справу Прохнича. Там закликали при її розгляді врахувати психоемоційний стан чоловіка.
Текст допису Безпалого у фейсбуці:
Сьогодні суддя Печерського районного суду міста Києва Бортницька В. В. змінила запобіжний захід Володимиру Прохничу – з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. Наступне судове засідання відбудеться 28.12.2021.