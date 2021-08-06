Відповідне рішення ухвалив Печерський райсуд Києва. Засідання, на якому розглядали справу Прохнича, відбулося 6 серпня.

До теми Ветеран АТО Володимир Прохнич: що відомо про чоловіка, який захопив будівлю уряду

Обравши підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб, судді задовольнили клопотання Печерської окружної прокуратури Києва.

Справу відкрили за статтями про:

захоплення державних будівель;

незаконне позбавлення волі;

незаконне поводження зі зброєю.

Прохнича хотіли взяти на поруки

Одразу кілька людей хотіли взяти ветерана АТО на поруки, серед них – його бойові побратими. А також Ксенія Возніцина, яка очолює госпіталь ветеранів війни "Лісова поляна". Її заяву просила задовольнити міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна.

Урядовиця звернула увагу на те, що про Прохнича, який є учасником війни на Донбасі, відгукуються позитивно. До то го ж, він має черепно-мозкову травму й не притягався раніше до кримінальної відповідальності.

У підозрюваного може бути пухлина мозку

Військова психологиня, яка служила разом з Прохничем, свідчила на суді. Жінка заявила, що у нього – пухлина, і припустила, що, скоріш за все, вона розширюється та тисне на мозок. Мовляв, саме цим можна пояснити агресивні дії чоловіка. До того ж, після затримання правоохоронцями він скаржився на головні болі. "Це не той Вова, якого я знаю. Він навіть голову не піднімає", – зазначила жінка-свідок.

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