Володимир Прохнич визнав, що його дії були неправильними та такими, що порушували закон. Про це повідомив адвокат, який зачитав слова підсудного, написані на папері.
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Я щиро шкодую з приводу вчиненого. Прошу вибачення у тих, кого образив або налякав своїми необдуманими, імпульсивними діями. Я не хотів нікого скривдити або завдати будь-кому шкоду,
– зазначив ветеран АТО.
Що відомо про захоплення уряду
- Вранці 4 серпня Володимир Прохнич прийшов до уряду з гранатою.
- Ветеран погрожував підірвати будівлю та вимагав впустити всередину.
- Переконав його здатися правоохоронцям волонтер Василь Олексюк.
- Прохничу 5 серпня оголосили підозру. Йому обирають запобіжний захід.
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