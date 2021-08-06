Володимир Прохнич визнав, що його дії були неправильними та такими, що порушували закон. Про це повідомив адвокат, який зачитав слова підсудного, написані на папері.

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Я щиро шкодую з приводу вчиненого. Прошу вибачення у тих, кого образив або налякав своїми необдуманими, імпульсивними діями. Я не хотів нікого скривдити або завдати будь-кому шкоду,

– зазначив ветеран АТО.

Що відомо про захоплення уряду

Вранці 4 серпня Володимир Прохнич прийшов до уряду з гранатою.

Ветеран погрожував підірвати будівлю та вимагав впустити всередину.

Переконав його здатися правоохоронцям волонтер Василь Олексюк.

Прохничу 5 серпня оголосили підозру. Йому обирають запобіжний захід.

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