Про те, як все відбувалося у будівлі Кабміну, чим завершилося, ким виявився зловмисник та що йому загрожує, читайте у матеріалі.

До теми "Захоплення будівлі": чоловік з гранатою зайшов у Кабмін – відео

У будівлю уряду прийшов чоловік з гранатою

Зранку 4 серпня невідомий зайшов з гранатою у будівлю Кабінету Міністрів. Очевидці розповіли, що він одразу висмикнув чеку. Чоловік вимагав, аби його впустили всередину будівлі. В іншому випадку – погрожував підірвати гранату.

Заходь, бл*ть, за*бали! Я зараз її відпущу! (гранату – 24 канал) Пішли зі мною! Я живим не піду звідси, я сяду на 10 років,

– вигукував чоловік.

Далі він декілька разів повторив, що йому все вже набридло.

Невідомий прийшов до Кабміну з гранатою: відео

Чоловік каже, що живим не вийде: відео

Поліція почала спецоперацію

Після цього поліція розпочала спеціальну операцію. Правоохоронці спробували вмовити чоловіка здатись. В іншому випадку були готові застосувати жорсткіші заходи, передбачені законом.

На місце події прибуло керівництво Нацполіції та Головного управління поліції Києва. Правоохоронці оточили територію та перекрили входи до будівлі уряду.

Дивіться відео з місця події: наявна нецензурна лексика

Правоохоронці проводили спецоперацію: Фото МВС

Спецоперація під будівлею Кабміну: дивіться відео

Зловмисника затримали

Спецоперація зі затримання чоловіка завершилася успішно. Перемовини, які тривали понад 1 годину, дали результат.

Чоловік, який приніс у будівлю Кабінету Міністрів гранату, погодився здатися. Він також вибачився перед поліцейськими. Після цього зловмисника затримали.

Нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський повідомив, що могло трапитися справжнє лихо, бо граната була бойовою.

Згодом нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура оприлюднив відео затримання зловмисника. На кадрах видно, як чоловіка виводять з будівлі уряду декілька спецпризначенців.

Чоловіка з гранатою вивели з будівлі Кабміну: дивіться відео

Глава Нацполіції Ігор Клименко на брифінгу розповів, що чоловік здався після розмови з товаришем. А міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що зловмиснику призначили психіатричну експертизу, аби з'ясувати, чому він так вчинив.

Дізнайтеся більше Друг Прохнича, який захопив уряд, розповів, як умовив його здатися

Відоме ім'я та прізвище чоловіка

Згодом з'ясувалося, що гранату до Кабміну приніс ветеран війни на Сході Володимир Прохнич. Чоловікові 43 роки. Він – родом з Луганська, проте наразі проживає в Ірпені, що на Київщині та працює на СТО.

За службу Прохнича нагородили орденом "За мужність ІІІ ступеня". За інформацію ЗМІ, у 2016 році боєць "Айдару" зазнав мінно-вибухової травми та струсу головного мозку.

Волонтер Василь Алексюк був тим, хто вмовив Прохнича здатися. Він розповів, що добре знайомий з Володимиром. Службу Прохнич покинув ще кілька років тому.

Алексюк характеризує друга як людину з сильним духом та загостреним відчуттям справедливості. Проте він не заперечує, на Прохнича могло вплинути поранення та важкі умови життя.

Фото зі сторінки Прохнича у фейсбуці

Прохничу загрожує в'язниця

Проти чоловіка порушили кримінальну справу за 4 статтями. Найважча з них – захоплення заручників. Тепер ветерану АТО загрожує 15 років ув'язнення.

Зверніть увагу! Попри інцидент, уряд не скасував чергове засідання. Воно розпочалося о 13:00.