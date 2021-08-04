Друга нападника привезли з іншого кінця Києва
Поліція терміново встановила всіх знайомих ветерана. Про це на брифінгу неподалік уряду заявив глава Нацполіції Ігор Клименко.
До теми Чоловіка, який прийшов з гранатою у Кабмін, затримали
Василя ми встановили першого. Він перебував на іншому кінці Києва. Патрульна поліція терміново доставила його до Кабміну. Після невеликого інструктажу, Василь пішов і поговорив з другом. Нападник здався,
– розповів Клименко.
Що відомо про захоплення Кабміну
- Близько 10 години ранку 4 червня невідомий чоловік прийшов до будівлі уряду з гранатою. Нападник погрожував підірвати Кабмін, бо йому вже все набридло. Він казав, що не вийде з приміщення живим.
- Згодом з'ясувалася, що невідомий – ветеран війни, який служив снайпером.
- Правоохоронці розпочали у Києві спеціальну поліцейську операцію. На щастя, чоловіка успішно затримали.
Ситуація під захопленим Кабміном: відео