Друга нападника привезли з іншого кінця Києва

Поліція терміново встановила всіх знайомих ветерана. Про це на брифінгу неподалік уряду заявив глава Нацполіції Ігор Клименко.

До теми Чоловіка, який прийшов з гранатою у Кабмін, затримали

Василя ми встановили першого. Він перебував на іншому кінці Києва. Патрульна поліція терміново доставила його до Кабміну. Після невеликого інструктажу, Василь пішов і поговорив з другом. Нападник здався,

– розповів Клименко.

Що відомо про захоплення Кабміну

Близько 10 години ранку 4 червня невідомий чоловік прийшов до будівлі уряду з гранатою. Нападник погрожував підірвати Кабмін, бо йому вже все набридло. Він казав, що не вийде з приміщення живим.

Згодом з'ясувалася, що невідомий – ветеран війни, який служив снайпером.

Правоохоронці розпочали у Києві спеціальну поліцейську операцію. На щастя, чоловіка успішно затримали.

Зверніть увагу! Попри ранкове захоплення Кабміну, урядовці планують зібратися на засідання о 13:00.

Ситуація під захопленим Кабміном: відео