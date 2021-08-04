Друга нападника привезли з іншого кінця Києва

Поліція терміново встановила всіх знайомих ветерана. Про це на брифінгу неподалік уряду заявив глава Нацполіції Ігор Клименко.

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Василя ми встановили першого. Він перебував на іншому кінці Києва. Патрульна поліція терміново доставила його до Кабміну. Після невеликого інструктажу, Василь пішов і поговорив з другом. Нападник здався,
– розповів Клименко.

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