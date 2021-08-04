Співрозмовник у пресслужбі Кабміну підтвердив виданню, що в шостому під'їзді справді щось відбувається.

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Уряд таки проведе заплановане засідання

Водночас підготовка до засідання Кабінету Міністрів відбувається у звичайному режимі. Попри захоплення будівлі уряду, його вирішили скасовувати.

Нагадаємо, урядовці планують розпочати зустріч о 13:00, триватиме вона до 15:00.

Захоплення будівлі Кабміну: що відомо