Співрозмовник у пресслужбі Кабміну підтвердив виданню, що в шостому під'їзді справді щось відбувається.
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Уряд таки проведе заплановане засідання
Водночас підготовка до засідання Кабінету Міністрів відбувається у звичайному режимі. Попри захоплення будівлі уряду, його вирішили скасовувати.
Нагадаємо, урядовці планують розпочати зустріч о 13:00, триватиме вона до 15:00.
Захоплення будівлі Кабміну: що відомо
- У Києві чоловік з гранатою вранці 4 серпня увійшов до будівлі уряду та погрожує її підірвати. Як інформують ЗМІ та очевидці, чоловік уже висмикнув чеку з гранати. Він вимагає пропустити його у Кабмін.
- Водночас правоохоронці розпочали спеціальну операцію. З нападником проводять перемовини.
- За словами депутата Ірпінської міськради Антона Головенка, чоловік – ветеран війни.