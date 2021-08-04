Друга нападавшего привезли с другого конца Киева

Полиция срочно установила всех знакомых. Об этом на брифинге возле правительства заявил глава Нацполиции Игорь Клименко.

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Василия мы установили первого. Он находился на другом конце Киева. Патрульная полиция срочно доставила его в Кабмин. После небольшого инструктажа Василий пошел и поговорил с другом. Нападавший сдался,

– рассказал Клименко.

Что известно о захвате Кабмина

Около 10 часов утра 4 июня неизвестный мужчина пришел к зданию правительства с гранатой. Нападавший угрожал взорвать Кабмин, потому что ему уже все надоело. Он говорил, что не выйдет из дома живым.

Впоследствии выяснилась, что неизвестный – ветеран войны, служивший снайпером.

Правоохранители начали в Киеве специальную полицейскую операцию. К счастью, мужчину успешно задержали.

Обратите внимание! Несмотря на утренний захват Кабмина, чиновники планируют собраться на заседание в 13:00.

Ситуация под захваченным Кабмином: видео