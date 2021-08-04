Друга нападавшего привезли с другого конца Киева

Полиция срочно установила всех знакомых. Об этом на брифинге возле правительства заявил глава Нацполиции Игорь Клименко.

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Василия мы установили первого. Он находился на другом конце Киева. Патрульная полиция срочно доставила его в Кабмин. После небольшого инструктажа Василий пошел и поговорил с другом. Нападавший сдался,
– рассказал Клименко.

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