Спецоперация по задержанию мужчины завершилась успешно. Переговоры правоохранителей с нападавшим дали результат.
Как все было "Захват здания": мужчина с гранатой зашел в Кабмин – видео
Мужчину с гранатой задержали
В итоге мужчина, принесший в здание Кабинета Министров гранату, согласился сдаться. Он также извинился перед полицейскими. После этого злоумышленника задержали.
Нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский в сети сообщил, что могла случиться настоящая беда, потому что граната была боевой.
Захват здания Кабмина: что известно
- В Киеве мужчина с гранатой утром 4 августа вошел в здание правительства и угрожал его взорвать. Очевидцы рассказали, что он даже выдернул чеку. Мотивы его действий пока неизвестны.
- Правоохранители сразу же начали специальную операцию. С нападавшим начали вести переговоры.
- Депутат Ирпенского горсовета Антон Головенко рассказал, что нападавший – ветеран войны, служил снайпером.
Спецоперация под зданием Кабмина: смотрите видео