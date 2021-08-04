Спецоперація зі затримання чоловіка завершилася успішно. Перемовини правоохоронців з нападником дали результат.
Як все було "Захоплення будівлі": чоловік з гранатою зайшов у Кабмін – відео
Чоловіка з гранатою затримали
У результаті чоловік, який приніс у будівлю Кабінету Міністрів гранату, погодився здатися. Він також вибачився перед поліцейськими. Після цього зловмисника затримали.
Нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський у мережі повідомив, що могло трапитися справжнє лихо, бо граната була бойовою.
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