Спецоперація зі затримання чоловіка завершилася успішно. Перемовини правоохоронців з нападником дали результат.

Як все було "Захоплення будівлі": чоловік з гранатою зайшов у Кабмін – відео

Чоловіка з гранатою затримали

У результаті чоловік, який приніс у будівлю Кабінету Міністрів гранату, погодився здатися. Він також вибачився перед поліцейськими. Після цього зловмисника затримали.

Нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський у мережі повідомив, що могло трапитися справжнє лихо, бо граната була бойовою.

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