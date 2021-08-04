В полиции рассказали, что в помещение Кабмина мужчина вошел около 10 утра. Впоследствии он вытащил из кармана предмет, похожий на взрывное устройство.
Больше здесь "Захват здания": мужчина с гранатой зашел в Кабмин
Полиция приступила к переговорам с мужчиной
Нападавший угрожает взорвать взрывчатку. Пока правоохранители пробуют уговорить мужчину сдаться. В противном случае будут применены полицейские меры, предусмотренные законом.
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Главное о захвате Кабмина:
- Как информируют СМИ и очевидцы, мужчина уже выдернул чеку из гранаты.
- Он требует пропустить его в Кабмин.
- Спецназовцы готовятся к штурму.
- По словам депутата Ирпенского горсовета Антона Головенко, мужчина – ветеран войны.