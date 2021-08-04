В полиции рассказали, что в помещение Кабмина мужчина вошел около 10 утра. Впоследствии он вытащил из кармана предмет, похожий на взрывное устройство.

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Полиция приступила к переговорам с мужчиной

Нападавший угрожает взорвать взрывчатку. Пока правоохранители пробуют уговорить мужчину сдаться. В противном случае будут применены полицейские меры, предусмотренные законом.

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